США отправили корабль для формирования морского коридора в Сектор Газа

Соединенные Штаты отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в соцсети Х Центрального командования США (CENTCOM).

Отмечается, что 9 марта корабль ВМС США "Генерал Фрэнк С. Бессон" (LSV-1) из состава 7-й экспедиционной транспортной бригады 3-го экспедиционного командования обеспечения XVIII воздушно-десантного корпуса, вышел из Объединенной базы Лэнгли-Юстис на пути к Восточному Средиземноморью.

Корабль материально-технического обеспечения "Бессон" перевозит первое оборудование для создания временного причала по доставке жизненно необходимых гуманитарных грузов.

Фото: U.S. Central Command (twitter.com/CENTCOM)

Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС массированно атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

В начале февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Боевые действия в полосе привели к гибели большого количества гражданских людей, голоду и гуманитарной катастрофе.

7 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон попросил члена Кнессета Израиля Бени Ганца разрешить доставку дополнительной помощи Сектор Газа.

8 марта президент США Джо Байден объявил о планах постройки американскими военными временного порта для отправки морем гуманитарной помощи жителям Газы.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется на открытие в воскресенье, 10 марта, морского коридора для доставки гуманитарной помощи из Кипра в Сектор Газа.

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