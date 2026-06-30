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У США відповіли, чи захистять країни Балтії у разі вторгнення РФ

14:09 30.06.2026 Вт
2 хв
Нова заява суперечить гучним погрозам Трампа
aimg Юлія Капітонова
Фото: армія США готова дати відсіч Росії (Getty Images)

Сполучені Штати не кинуть напризволяще європейських союзників, якщо Росія розпочне вторгнення в країни Балтії. Усі члени НАТО вже активно готуються відбивати потенційну атаку ворога.

З такою заявою виступив американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донаг'ю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напередодні в Естонії представили нове командування НАТО військами в країнах Балтії.

На цьому тлі Кріс Донаг'ю вирішив заспокоїти союзників США. Він наголосив, що американські солдати готові битися пліч-о-пліч з європейцями, якщо Росія розпочне війну.

"Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так і будується стримування: не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики загрузли в багнюці", - запевнив командувач.

До слова, ця заява Кріса Донаг'ю йде всупереч із нещодавніми погрозами Дональда Трампа. Президент США лякав Європу, мовляв, вона залишиться сам на сам з армією РФ у разі її вторгнення.

Попри це, НАТО готується до різних сценаріїв розвитку подій. До прикладу, Альянс створив вже другу зону командування у країнах Балтії та Польщі.

Це рішення дало можливість перекинути ще більше військ Альянсу до кордонів зі Росією.

"Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників", - прокоментував цей крок міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Сенаті США представили двопартійний законопроєкт. Його головна мета - суттєво пришвидшити поставки Україні необхідних боєприпасів.

Натомість в НАТО готові виділити Києву колосальні кошти на оборону навіть без участі США.

До активного обговорення російсько-української війни знову долучилася Туреччинна. Ердоган виступив з новою пропозицією.

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НАТОРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБалтика