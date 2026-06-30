У США відповіли, чи захистять країни Балтії у разі вторгнення РФ

Напередодні в Естонії представили нове командування НАТО військами в країнах Балтії.

На цьому тлі Кріс Донаг'ю вирішив заспокоїти союзників США. Він наголосив, що американські солдати готові битися пліч-о-пліч з європейцями, якщо Росія розпочне війну.

"Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так і будується стримування: не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики загрузли в багнюці", - запевнив командувач.

До слова, ця заява Кріса Донаг'ю йде всупереч із нещодавніми погрозами Дональда Трампа. Президент США лякав Європу, мовляв, вона залишиться сам на сам з армією РФ у разі її вторгнення.

Попри це, НАТО готується до різних сценаріїв розвитку подій. До прикладу, Альянс створив вже другу зону командування у країнах Балтії та Польщі.

Це рішення дало можливість перекинути ще більше військ Альянсу до кордонів зі Росією.

"Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників", - прокоментував цей крок міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.