В США ответили, защитят ли страны Балтии в случае вторжения РФ

Накануне в Эстонии было представлено новое командование НАТО войсками в странах Балтии.

На этом фоне Крис Донагью решил успокоить союзников США. Он подчеркнул, что американские солдаты готовы сражаться бок о бок с европейцами, если Россия начнет войну.

"Соединенные Штаты будут рядом с вами. Именно так и строится сдерживание: не словами с трибуны, а солдатами, чьи ботинки увязли в грязи", - заверил командующий.

К слову, это заявление Криса Донагью идет вразрез с недавними угрозами Дональда Трампа. Президент США пугал Европу, мол, она останется один на один с армией РФ в случае ее вторжения.

Несмотря на это, НАТО готовится к разным сценариям развития событий. К примеру, Североатлантический союз создал уже вторую зону командования в странах Балтии и Польше.

Это решение позволило перебросить еще больше войск Североатлантического союза к границам с Россией.

"Это наглядное и убедительное проявление единства и готовности НАТО, а также нашей коллективной решимости защищать каждый дюйм территории союзников", - прокомментировал этот шаг министр обороны ФРГ Борис Писториус.