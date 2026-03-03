UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У США відповіли, чи перекрив Іран важливу Ормузьку протоку

Фото: Іран піде на повне закриття Ормузької протоки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За словами американських військових, Іран досі не перекрив Ормузьку протоку, адже його кораблі її не мінують та не здійснюють її постійне патрулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки Fox News Дженіфер Гріффін.

Читайте також: Іран на переговорах хвалився, що може створити 11 ядерних бомб, - Віткофф

"Центральне командування США стверджує, що Ормузька протока не закрита, незважаючи на заяви КВІР. Іран не патрулює протоку, і поки що немає жодних ознак того, що він займається її мінуванням", - заявила Гріффін.

Вона також підкреслила, що близько 80 відсотків іранською нафти йде до Китаю. Блокування логістики нафти та газу у протоці зашкодить Ірану та його ключовому союзнику.

Де знаходиться Ормузька протока

Ормузька протока розташована на південному сході Близького Сходу, між Іраном на півночі та Оманом і Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) на півдні. Вона з’єднує Перську затоку з Оманською затокою, а далі - з Аравійським морем і Індійським океаном.

Ормузька протока простягається на 195 км у довжину, а її ширина в різних місцях варіюється в межах від 55 до 95 км. Вона має середню глибину 27,5 м, найбільша становить 229 м.

Серед головних портів, розташованих поблизу протоки, - Бендер-Аббас (Іран) та Ель-Хасаб (Оман).

Протока поділена на два транспортні канали шириною близько 2,5 км кожен, відділені один від одного 5-кілометровою буферною зоною.

Фото: де розташована Ормузька протока (скриншот Google Maps)

Що передувало

Раніше повідомлялось, що через бойові дії та взаємні атаки Ірану, США та Ізраїлю, судноплавство в регіоні фактично зупинилося – обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.

Хоча ОАЕ та Саудівська Аравія намагаються "прокачати" нафту в обхід через труби, цього замало. Як результат – ціни на пальне різко підскочили. Індія та Іран вже підняли цінники на свою нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІранНАФТАКитай