США відновили передачу Україні окремих видів зброї, - АР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Двоє американських посадовців на умовах анонімності зазначили, що Україна наразі знову отримує 155-мм боєприпаси і високоточні реактивні снаряди типу GMLRS.

Точна дата відновлення руху озброєння не уточнюється. Офіційно ця інформація не була підтверджена.

Троє обізнаних із ситуацією осіб повідомили AP, що президент Дональд Трамп у приватних розмовах висловлював невдоволення тим, що в Пентагоні публічно оголосили про призупинення постачань без попереднього погодження з Білим домом.

Водночас, у Міноборони США заперечили, що міністр оборони Піт Гегсет діяв без консультацій із президентом.

В агентстві нагадали, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, США надали Україні військову допомогу та озброєння на суму понад 67 млрд доларів.