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США возобновили передачу Украине отдельных видов оружия, - АР

Четверг 10 июля 2025 01:33
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США возобновили передачу Украине отдельных видов оружия, - АР Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки отдельных видов вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Двое американских чиновников на условиях анонимности отметили, что Украина сейчас снова получает 155-мм боеприпасы и высокоточные реактивные снаряды типа GMLRS.

Точная дата возобновления движения вооружения не уточняется. Официально эта информация не была подтверждена.

Трое знакомых с ситуацией лиц сообщили AP, что президент Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство тем, что в Пентагоне публично объявили о приостановке поставок без предварительного согласования с Белым домом.

В то же время, в Минобороны США отрицают, что министр обороны Пит Гегсет действовал без консультаций с президентом.

В агентстве напомнили, что всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, США предоставили Украине военную помощь и вооружение на сумму более 67 млрд долларов.

Возобновление поставок оружия США для Украины

По информации ряда западных СМИ, на прошлой неделе Украина перестала получать от США ряд вооружений, в частности ракеты для систем ПВО и высокоточные боеприпасы.

В Белом доме отметили, что решение было принято для проверки запасов оружия на американских складах и касалось не только Украины, но и других стран мира.

После телефонного разговора с президентом Зеленским 3 июля, а также ряда массированных обстрелов, Трамп анонсировал увеличение военной помощи Украине.

Президент отметил, что Владимир Путин ответственен за многочисленные убийства людей.

Глава Белого дома также не исключил передачи Украине еще одной единицы ЗРК Patriot.

Кроме того, Трамп заявил, что не думал над тем, кто решил прекратить передачу оружия Украине.

По данным СМИ, решение приостановить поставки оружия Украине принял Пит Гегсет. Причем он якобы не проинформировал об этом ни Трампа, ни Конгресс.

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