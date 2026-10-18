США возобновили обмен разведданными с Украиной, - Зеленский

Процесс обмена разведывательными данными между США и Украиной снова возобновился.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам главы государства, США возобновили обмен разведывательными данными после того, как он был заблокирован на "определенный период времени".

В то же время Зеленский не раскрыл дополнительные подробности.

Он лишь добавил, что уже на следующей неделе может пройти новая встреча с командой президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.