США возобновили обмен разведданными с Украиной, - Зеленский
Процесс обмена разведывательными данными между США и Украиной снова возобновился.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам главы государства, США возобновили обмен разведывательными данными после того, как он был заблокирован на "определенный период времени".
В то же время Зеленский не раскрыл дополнительные подробности.
Он лишь добавил, что уже на следующей неделе может пройти новая встреча с командой президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.
Что известно о решении США по Украине
Недавно Владимир Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предупреждала о возможности остановки обмена разведданными, если Украина не прекратит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.
Несколько позже чиновники США объяснили отсутствие предупреждения о пусках российской баллистики по Киеву 12 октября "плохой погодой".
Американские СМИ писали, что глава Белого дома "взбешен" и может остановить обмен разведданными с Украиной в любой момент.
Также сообщалось, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф отговариевает Трампа от этого решения.
На фоне последних событий в Европейской комиссии заявили, что не видят признаков прекращения обмена разведданными США с Украиной.
Сам Трамп уверял, что "помогает" Украине и, мол, не останавливал обмен разведданными.