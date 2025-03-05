США не відновили допомогу після заяви Зеленського про готовність до діалогу, - WSJ

Американські чиновники вважають, що готовності президента Володимира Зеленського до діалогу може бути недостатньо для відновлення надання допомоги з боку Сполучених Штатів Америки (США).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal (WSJ).
"Високопоставлені американські чиновники кажуть, що неясно, чи буде достатньо заяви Зеленського, щоб переконати Трампа (Дональд Трамп, президент США, - ред.) відновити американську військову допомогу Україні, яку Білий дім припинив у понеділок після його конфліктної зустрічі з українським лідером", - пише WSJ.
Чиновники стверджують, що пауза в наданні допомоги може тривати доти, доки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні перемовини з Російською Федерацією (РФ).
У тому ж числі, WSJ додає, що підписання угоди про надання американським компаніям доступу до українських рідкоземельних корисних копалин також може бути недостатньо для відновлення підтримки.
Тим часом чиновник Ради національної безпеки США Девід Шимер наголосив на тому, що Штати повинні відновити підтримку Києву, щоб зміцнити Україну напередодні переговорів.
"Припинення допомоги у сфері безпеки лише ускладнить для України досягнення справедливого і тривалого завершення цієї війни. Це зменшить важелі впливу України, послабить українську армію, а отже, підірве позицію України на переговорах з Росією", - заявив Шимер.
28 лютого Зеленський прибув з візитом до США. Під час пресконференції за участі президента України, голови Білого дому та віцепрезидента Ді Венса між сторонами виникла суперечка. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна. Після цього Штати призупинили допомогу Києву.
Вчора ж, 4 березня, Зеленський заявив, що Київ прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти надійного миру. Трамп, своєю чергою, стверджує, що Москва також нібито готова до припинення війни.
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