США відмовляються надавати ППО для підтримки європейських сил в Україні, - Bloomberg

США відмовляються надати протиповітряну оборону для підтримки сил стримування, які планують розгорнути Велика Британія та Франція в Україні після закінчення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, прем'єр-міністрБританії Кір Стармер наполягає, що гарантії США є ключовими для стримування РФ від порушення будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню.

За словами джерел Bloomberg, європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваної Європою "коаліції рішучих".

Агенство зазначає, що небажання США надати підтримку, на яку розраховують європейські партнери, підкреслює розбіжності між західними союзниками щодо підходу до стримування російської агресії в Україні.

Як зазначили джерела, Британія та Франція сподіваються на те, що США продовжать надавати розвіддані та здійснювати спостереження за українсько-російським кордоном.

Деякі європейські посадовці також очікують, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська стануть мішенню Росії в Україні, але вважають, що він навряд чи гарантуватиме таке в письмовій формі.

За словами співрозмовника агенства, на тлі позиції США європейські союзники переоцінили ресурси для стримування Росії в Україні та вважають, що достатнім буде поєднання навчання українських сил, європейських військ і літаків на східному фланзі НАТО та патрулювання в Чорному морі.