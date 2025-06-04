США отказываются предоставлять ПВО для поддержки европейских сил в Украине, - Bloomberg

США отказываются предоставить противовоздушную оборону для поддержки сил сдерживания, которые планируют развернуть Великобритания и Франция в Украине после окончания боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, премьер-министр Британии Кир Стармер настаивает, что гарантии США являются ключевыми для сдерживания РФ от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня.

По словам источников Bloomberg, европейские союзники в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они требовали для поддержки возглавляемой Европой "коалиции решительных".

Агенство отмечает, что нежелание США оказать поддержку, на которую рассчитывают европейские партнеры, подчеркивает разногласия между западными союзниками относительно подхода к сдерживанию российской агрессии в Украине.

Как отметили источники, Великобритания и Франция надеются на то, что США продолжат предоставлять разведданные и осуществлять наблюдение за украинско-российской границей.

Некоторые европейские чиновники также ожидают, что Трамп вмешается, если британские и французские войска станут мишенью России в Украине, но считают, что он вряд ли будет гарантировать такое в письменной форме.

По словам собеседника агентства, на фоне позиции США европейские союзники переоценили ресурсы для сдерживания России в Украине и считают, что достаточным будет сочетание обучения украинских сил, европейских войск и самолетов на восточном фланге НАТО и патрулирования в Черном море.