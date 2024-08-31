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США відмовилися відправляти в Україну фахівців для обслуговування F-16, - WSJ

Фото: у Байдена відмовилися відправляти в Україну фахівців для ремонту F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація президента США Джо Байдена не дозволила відправляти в Україну цивільних підрядників для обслуговування західної техніки, зокрема винищувачів F-16. Причиною цього є загроза безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, Рада національної безпеки розглянула пропозицію відправити в Україну цивільних підрядників для обслуговування надано техніки. Але розвідка та інші заявили, що це було б надто ризикованим. 

"Розвідка висловила стурбованість у зв’язку з перспективою нападу Росії на американських підрядників в Україні", - заявив представник США.

Співрозмовники WSJ сказали, що США сподіваються на те, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину зобов'язань з обслуговування F-16.

У Пентагоні кілька представників виступили за відправку фахівців в Україну. Проте Байден і його радник із національної безпеки Джейк Салліван висловили занепокоєння, що Міноборони США немає адекватних планів реагування на випадок, якщо спеціалісти будуть атаковані з боку РФ.

WSJ зазначає, що без цивільних американських підрядників підтримувати обслуговування F-16 Україні буде складно.

 

Україна отримала F-16

На початку серпня офіційно стало відомо, що Україна отримала від партнерів винищувачі F-16.

Проте днями один з переданих Україні літаків F-16 був втрачений. У Генштабі ЗСУ повідомили, що винищувач брав участь у відбитті масованого російського удару 26 серпня. Літак втратив зв'язок, коли заходив на наступну ціль.

Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь "Мунфіш".

Більше про першу втрату F-16 та що відомо про льотчика Олексія Меся - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиF-16