США відмовилися відправляти в Україну фахівців для обслуговування F-16, - WSJ

За словами джерел видання, Рада національної безпеки розглянула пропозицію відправити в Україну цивільних підрядників для обслуговування надано техніки. Але розвідка та інші заявили, що це було б надто ризикованим.

"Розвідка висловила стурбованість у зв’язку з перспективою нападу Росії на американських підрядників в Україні", - заявив представник США.

Співрозмовники WSJ сказали, що США сподіваються на те, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину зобов'язань з обслуговування F-16.

У Пентагоні кілька представників виступили за відправку фахівців в Україну. Проте Байден і його радник із національної безпеки Джейк Салліван висловили занепокоєння, що Міноборони США немає адекватних планів реагування на випадок, якщо спеціалісти будуть атаковані з боку РФ.

WSJ зазначає, що без цивільних американських підрядників підтримувати обслуговування F-16 Україні буде складно.