США отказались отправлять в Украину специалистов для обслуживания F-16, - WSJ

По словам источников издания, Совет национальной безопасности рассмотрел предложение отправить в Украину гражданских подрядчиков для обслуживания предоставленной техники. Но разведка и другие заявили, что это было бы слишком рискованно.

"Разведка выразила обеспокоенность в связи с перспективой нападения России на американских подрядчиков в Украине", - заявил представитель США.

Собеседники WSJ сказали, что США надеются на то, что европейские страны примут большую часть обязательств по обслуживанию F-16.

В Пентагоне несколько представителей выступили за отправку специалистов в Украину. Однако Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразили обеспокоенность, что у Минобороны США нет адекватных планов реагирования на случай, если специалисты будут атакованы со стороны РФ.

WSJ отмечает, что без гражданских американских подрядчиков поддерживать обслуживание F-16 Украине будет сложно.