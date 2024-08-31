США отказались отправлять в Украину специалистов для обслуживания F-16, - WSJ

Администрация президента США Джо Байдена не разрешила отправлять в Украину гражданских подрядчиков для обслуживания западной техники, в том числе истребителей F-16. Причиной этого является угроза безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников издания, Совет национальной безопасности рассмотрел предложение отправить в Украину гражданских подрядчиков для обслуживания предоставленной техники. Но разведка и другие заявили, что это было бы слишком рискованно.
"Разведка выразила обеспокоенность в связи с перспективой нападения России на американских подрядчиков в Украине", - заявил представитель США.
Собеседники WSJ сказали, что США надеются на то, что европейские страны примут большую часть обязательств по обслуживанию F-16.
В Пентагоне несколько представителей выступили за отправку специалистов в Украину. Однако Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразили обеспокоенность, что у Минобороны США нет адекватных планов реагирования на случай, если специалисты будут атакованы со стороны РФ.
WSJ отмечает, что без гражданских американских подрядчиков поддерживать обслуживание F-16 Украине будет сложно.
В начале августа официально стало известно, что Украина получила от партнеров истребители F-16.
Однако на днях один из переданных Украине самолетов F-16 был потерян. В Генштабе ВСУ сообщили, что истребитель принимал участие в отражении массированного российского удара 26 августа. Самолет потерял связь, когда заходил на следующую цель.
В результате авиакатастрофы погиб пилот Алексей Месь "Мунфиш".
Больше о первой потере F-16 и что известно о летчике Алексее Месе - в материале РБК-Украина.
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