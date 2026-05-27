США відмовилися пускати дипломатів РФ та Ірану на Радбез ООН

11:49 27.05.2026 Ср
2 хв
Небензя влаштував істерику та назвав це "кричущим випадком неповаги"
aimg Валерій Ульяненко
США відмовилися пускати дипломатів РФ та Ірану на Радбез ООН Фото: засідання Радбезу ООН (Getty Images)
США не видали візи заступнику глави МЗС Росії та міністру закордонних справ Ірану. Дипломати мали взяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Радбезу поскаржився на те, що США не видали візу заступнику міністра закордонних справ РФ Олександру Алімову. Російський посол назвав це "порушенням зобов'язань США".

Він сказав, що російського чиновника запросив особисто міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який наразі головує на засіданні. Небензя назвав дії американської сторони "кричущим випадком неповаги", додавши, що візу так і не надали попри всі спроби переконати Вашингтон.

Крім того, один із дипломатів ООН повідомив, що візу на цю ж зустріч не видали й міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі.

Основною темою нинішнього засідання Радбезу ООН, у якому беруть участь 15 держав, було заявлено дотримання Статуту організації та зміцнення багатостороннього співробітництва.

Речник ООН Фархан Хак зазначив, що йому невідомі точні причини, через які іранський міністр не зміг прибути до Нью-Йорка. Водночас він наголосив, що організація очікує від США видачі віз усім особам, яким необхідно брати участь у заходах ООН.

Нагадаємо, нещодавно Небензя під час засідання Радбезу ООН озвучив фейки про нібито підготовку ударів українських дронів з території Латвії та інших країн Балтії.

Зазначимо, Рада ЄС продовжила на рік дію санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти населення та опозиції, а також підрив демократії й верховенства права у країні-агресорці.

Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть