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США виділяють Україні військовий пакет на 460 млн доларів: що туди увійде

Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна на Twitter репортерки Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

За даними Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS
  • снаряди для 155-мм артилерії
  • снаряди для 120-мм мінометів
  • 4 радари повітряного спостереження
  • протитанкові системи Javelin
  • близько 2000 протитанкових ракет
  • 4 машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley
  • 2 тактичні ремонтні транспортні засоби
  • протипіхотні боєприпаси Claymore
  • тактичні системи безпечного зв'язку
  • прилади нічного бачення
  • запасні частини та інше обладнання

Зазначимо, у рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет на 2,5 млрд доларів, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.

Нагадаємо, попередній американський військовий пакет на 2,2 млрд доларів для України включав боєприпаси для ствольної та реактивної артилерії, зенітки, засоби ППО Hawk та інші засоби.

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Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України