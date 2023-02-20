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США выделяют Украине военный пакет на 460 млн долларов: что туда войдет

Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 460 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Согласно данным Пентагона, в новый пакет помощи войдут:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS
  • снаряды для 155-мм артиллерии
  • снаряды для 120-мм минометов
  • 4 радара воздушного наблюдения
  • противотанковые системы Javelin
  • около 2 000 противотанковых ракет
  • 4 машины группы огневой поддержки пехоты Bradley
  • 2 тактических ремонтных транспортных средства
  • противопехотные боеприпасы Claymore
  • тактические системы безопасной связи
  • приборы ночного видения
  • запасные части и другое оборудование

Отметим, в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.

Напомним, предыдущий американский военный пакет на 2,2 млрд долларов для Украины включал боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, зенитки, средства ПВО Hawk и другие средства.

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