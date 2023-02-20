США выделяют Украине военный пакет на 460 млн долларов: что туда войдет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Отметим, в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.

Напомним, предыдущий американский военный пакет на 2,2 млрд долларов для Украины включал боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, зенитки, средства ПВО Hawk и другие средства.

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