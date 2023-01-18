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США виділять 125 млн доларів на відновлення енергосистеми України

Фото: США виділять 125 млн доларів на відновлення енергосистеми України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Білий дім виділяє 125 мільйонів доларів на відновлення енергосистеми України. Кошти підуть на запчастини для електроустаткування та інші матеріали.

Про це заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зокрема, USAID планує використати ці гроші для закупівлі резервного живлення для систем водопостачання та опалення Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво важливого енергетичного обладнання.

В USAID уточнили, що 125 мільйонів доларів буде виділено у рамках додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

Нагадаємо, 14 січня російські військові завдали ракетного удару по території України та пошкодили одну з теплових електростанцій.

Крім того, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них призупинила виробництво електроенергії.

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