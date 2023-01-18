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США выделят 125 млн долларов на восстановление энергосистемы Украины

Фото: США выделят 125 млн долларов на восстановление энергосистемы Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Белый дом выделяет 125 миллионов долларов для восстановления энергосистемы Украины. Средства пойдут на запчасти для электрооборудования и другие материалы.

Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В частности, USAID планирует использовать эти деньги для закупки резервного питания для систем водоснабжения и отопления Киева. Финансирование также поможет пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого жизненно важного энергетического оборудования.

В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Напомним, 14 января российские военные нанесли ракетный удар по территории Украины и повредили одну из тепловых электростанций.

Кроме того, российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

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