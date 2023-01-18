США выделят 125 млн долларов на восстановление энергосистемы Украины

В частности, USAID планирует использовать эти деньги для закупки резервного питания для систем водоснабжения и отопления Киева. Финансирование также поможет пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого жизненно важного энергетического оборудования.

В USAID уточнили, что 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Напомним, 14 января российские военные нанесли ракетный удар по территории Украины и повредили одну из тепловых электростанций.

Кроме того, российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

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