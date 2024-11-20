США виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів. Що до нього увійшло

Як зазначили у Пентагоні, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію.

Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.

До пакета на 275 млн доларів увійшли: