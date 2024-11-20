США виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів. Що до нього увійшло

Сполучені Штати Америки у середу, 20 листопада, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму 275 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
Як зазначили у Пентагоні, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію.
Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.
До пакета на 275 млн доларів увійшли:
Нагадаємо, 1 листопада голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США надали нову допомогу Україні. Минулий пакет був наданий у зв'язку з перекиданням північнокорейських військ у Росію, зокрема й у Курську область.
При цьому раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їхня вартість становитиме від 500 до 750 млн доларів.
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