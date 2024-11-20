США выделили Украине новый пакет помощи в 275 млн долларов. Что в него вошло

Как отметили в Пентагоне, президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для того, чтобы поставить Украину на более сильную позицию.

Этот пакет является семидесятым траншем оборудования, которое США предоставит Украине из запасов Министерства обороны, начиная с августа 2021 года. Он предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, в частности: боеприпасы для ракетных систем, артиллерии и противотанкового вооружения.

В пакет на 275 млн долларов вошли: