США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів. Що до нього увійшло

Адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України. Вона включає санкціонування пакета на суму у 375 мільйонів доларів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
У заяві адміністрації Байдена вказується, що оголошена Пентагоном сьогодні додаткова допомога у сфері безпеки покликана "гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією".
В Білому домі пояснили, що це включає "санкціонування пакета президентських розпоряджень (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США", щоб забезпечити Україну додатковими можливостями "для задоволення її найбільш нагальних потреб".
Вони включають зброю "повітря-поверхня"; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніку та протитанкову зброю, додали у Білому домі.
У Білому домі додали, що це 66-й транш обладнання від адміністрації Байдена, який "буде надано з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року".
Нагадаємо, вчора західні ЗМІ писали, що США планують оголосити про надання Україні допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. І це, як очікувалося, станеться 26 вересня - під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
Додамо, за інформацією видання Politico, адміністрація Байдена знайшла обхідний шлях для розширення президентських повноважень щодо відправки в Україну зброї та обладнання на 5,9 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.