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США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів. Що до нього увійшло

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України. Вона включає санкціонування пакета на суму у 375 мільйонів доларів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У заяві адміністрації Байдена вказується, що оголошена Пентагоном сьогодні додаткова допомога у сфері безпеки покликана "гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією".

В Білому домі пояснили, що це включає "санкціонування пакета президентських розпоряджень (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США", щоб забезпечити Україну додатковими можливостями "для задоволення її найбільш нагальних потреб".

Вони включають зброю "повітря-поверхня"; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; бронетехніку та протитанкову зброю, додали у Білому домі.

Що входить у комплект допомоги:

  • боєприпаси "повітря-поверхня",
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм,
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW),
  • протитанкові системи Javelin і AT-4,
  • бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles,
  • протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP),
  • легкі тактичні автомобілі,
  • броньовані мостові системи,
  • стрілецька зброя,
  • патрульні катери,
  • підривне обладнання та боєприпаси,
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

У Білому домі додали, що це 66-й транш обладнання від адміністрації Байдена, який "буде надано з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року".

Нагадаємо, вчора західні ЗМІ писали, що США планують оголосити про надання Україні допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. І це, як очікувалося, станеться 26 вересня - під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Додамо, за інформацією видання Politico, адміністрація Байдена знайшла обхідний шлях для розширення президентських повноважень щодо відправки в Україну зброї та обладнання на 5,9 млрд доларів.

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