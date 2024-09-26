США выделили Украине новый пакет помощи на 375 млн долларов. Что в него вошло

В заявлении администрации Байдена указывается, что объявленная Пентагоном сегодня дополнительная помощь в сфере безопасности призвана "гарантировать, что у Украины будут инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией".

В Белом доме пояснили, что это включает в себя "санкционирование пакета президентских распоряжений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США", чтобы обеспечить Украину дополнительными возможностями "для удовлетворения ее самых неотложных потребностей".

Они включают вооружение "воздух-земля"; боеприпасы для реактивных систем и артиллерии; бронетехнику и противотанковое оружие, добавили в Белом доме.

Входящий в комплект помощи:

боеприпасы "воздух-земля",

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS),

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW),

противотанковые системы Javelin и AT-4,

бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles,

противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP),

легкие тактические автомобили,

бронированные мостовые системы,

стрелковое оружие,

патрульные катера,

подрывное оборудование и боеприпасы,

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

В Белом доме добавили, что это 66-й транш оборудования от администрации Байдена, который "будет предоставлен из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года".