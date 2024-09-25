У Байдена знайшли обхідний шлях для продовження допомоги Україні на 5,9 млрд доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена знайшла обхідний шлях для розширення президентських повноважень щодо відправлення в Україну зброї та обладнання на 5,9 млрд доларів. Ці кошти можуть "згоріти" після закінчення фінансового року наприкінці вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Нагадаємо, що у квітні Конгрес США ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів. З цих коштів залишилося 5,9 млрд, які можуть "згоріти" вже 1 жовтня, коли закінчить фінансовий рік у США.

Президентські повноваження дозволяли пришвидшити постачання допомоги України, оскільки зброя надсилалася зі складів Пентагона. Виділені кошти витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США.

Як відомо, адміністрація Байдена працює, щоб продовжити ці повноваження після фінансового року без ухвалення Конгресу, як планувалося раніше.

"Цей новий обхідний шлях, який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дозволить Пентагону продовжувати надсилати зброю до Києва. Однак за цим методом США не буде дозволено вводити нові типи обладнання, яких не було в попередніх постачаннях", - пояснює видання.

Представник Пентагону підполковник Чарлі Дітц зазначив, що якщо здійснювати вчасно, "постачання можуть вийти за межі фінансового року без проблем".

Білий дім хотів, щоб Конгрес включив гроші до плану фінансування, який дозволив працювати уряду США після 1 жовтня. Новий варіант Білого дому збереже гроші для допомоги України навіть без дій Конгресу.