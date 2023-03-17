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В Білому домі запевнили, що і надалі надаватимуть допомогу Україні "в історичних обсягах"

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П'ятниця 17 березня 2023 06:18
В Білому домі запевнили, що і надалі надаватимуть допомогу Україні "в історичних обсягах" Фото: США і надалі надаватиме допомогу Україні в "історичних обсягах" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки будуть і надалі забезпечувати допомогу Україні у великих обсягах.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо надавати (Україні – ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу", - сказала вона.

За словами Жан-П’єр, докладати усіх зусиль для допомоги Україні важливо не тільки для США, а і для партнерів по всьому світу.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про підготовку нового пакету військової допомоги від США.

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