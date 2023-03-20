ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - AP

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 20 березня 2023 17:16
США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - AP Ілюстративне фото: США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначає видання, неназвані американські офіційні особи розповіли, що в пакет допомоги увійде велика кількість різних боєприпасів, у тому числі для HIMARS, а також цистерни з паливом та річкові катери.

Неназвані чиновники додали, що допомогу буде взято із запасів Пентагону в рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності військ, тому її можна буде швидко доставити до України.

Нагадаємо, раніше у Білому домі пообіцяли, що США продовжать надавати Україні військову допомогу в "історичних обсягах".

Також ми писали, що останній пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів США анонсували 3 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон