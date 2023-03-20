США сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - AP

Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як зазначає видання, неназвані американські офіційні особи розповіли, що в пакет допомоги увійде велика кількість різних боєприпасів, у тому числі для HIMARS, а також цистерни з паливом та річкові катери.

Неназвані чиновники додали, що допомогу буде взято із запасів Пентагону в рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності військ, тому її можна буде швидко доставити до України.