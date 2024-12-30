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США выделили для Украины 3,4 млрд долларов бюджетной помощи, - глава Минфина

Вашингтон, Понедельник 30 декабря 2024 16:09
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США выделили для Украины 3,4 млрд долларов бюджетной помощи, - глава Минфина Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки передают Украине 3,4 млрд долларов. Эти средства предназначены для поддержки украинского бюджета.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Йеллен подчеркнула, что всего с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине чуть более 30 миллиардов долларов бюджетной помощи. Большая часть этих средств используется для поддержания работы правительства Украины.

"Успех Украины отвечает основным национальным интересам Америки. Мы не должны отступать в этих усилиях", - отметила министр финансов.

Она уточнила, что прямая бюджетная помощь Украине от США осуществляется при условии реформ, которые направлены на укрепление правопорядка, повышение прозрачности и эффективности государственных институтов, а также активизацию усилий по борьбе с коррупцией.

Новая помощь от США

Напомним, сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден также объявил, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи, в которой войдет вооружение стоимостью 2,5 млрд долларов.

Глава американского государства также уточнил, что сейчас США доставляют в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что США предоставят Украине 15 млрд долларов.

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