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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на майже 2,5 млрд доларів

Понеділок 30 грудня 2024 13:15
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на майже 2,5 млрд доларів Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір складає 2,5 мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого Дому.

"Сьогодні я з гордістю оголошую майже 2,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії", - цитує слова президента США Джо Байдена Білий дім.

За словами Байдена, наразі Пентагон у процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими.

Варто зауважити, що у новому пакеті 1,22 млрд доларів - це допомога в межах програми USAI, тобто цю зброю і техніку мають ще виготовити і потім передати Україні. А на суму в 1,24 млрд доларів допомога надійде із запасів Пентагону.

Допомога Україні від США

Раніше видання Associated Press писало, що США мають невдовзі оголосити про пакет військової допомоги для України в розмірі 1,25 млрд доларів. За даними видання, до нового пакета допомоги мають увійти ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Попередній пакет допомоги Штати оголошували 13 грудня. Тоді до нього увійшли боєприпаси до HIMARS, артилерійські боєприпаси та безпілотники.

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