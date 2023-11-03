США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів

Сполучені Штати Америки сьогодні, 3 листопада, виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
"Сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.
Йдеться про п'ятдесятий транш обладнання адміністрації Джо Байдена, який буде надано Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.
Також Україна отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.
У Пентагоні уточнили, що цей пакет використовує 300 мільйонів доларів USAI, наданих відповідно до постійної резолюції, яку нещодавно ухвалив Конгрес, і вичерпує кошти, що залишилися від USAI, які наразі доступні для підтримки України.
Сполучені Штати віддані співпраці приблизно з 50 союзниками і партнерами, які надають Україні можливості, необхідні їй для захисту зараз і стримування російської агресії в майбутньому.
"Допомога в забезпеченні безпеки України - це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію в інших місцях, водночас зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", - написали в Пентагоні.
Президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.
Потім новий спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.
Вчора повідомлялось, що Джонсон внесе на розгляд Конгресу пакет, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.
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