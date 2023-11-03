США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів

"Сьогодні Міністерство оборони (DoD) оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Йдеться про п'ятдесятий транш обладнання адміністрації Джо Байдена, який буде надано Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Що увійшло в пакет допомоги

Додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних систем (NASAMS);

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

Артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

Ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Протитанкові комплекси "Джавелін" і АТ-4;

Понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

Підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

Спорядження для холодної погоди;

Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Також Україна отримає додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

У Пентагоні уточнили, що цей пакет використовує 300 мільйонів доларів USAI, наданих відповідно до постійної резолюції, яку нещодавно ухвалив Конгрес, і вичерпує кошти, що залишилися від USAI, які наразі доступні для підтримки України.

Допомога Україні запобігає більшому конфлікту

Сполучені Штати віддані співпраці приблизно з 50 союзниками і партнерами, які надають Україні можливості, необхідні їй для захисту зараз і стримування російської агресії в майбутньому.

"Допомога в забезпеченні безпеки України - це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію в інших місцях, водночас зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", - написали в Пентагоні.

Допомога від США

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

Потім новий спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Вчора повідомлялось, що Джонсон внесе на розгляд Конгресу пакет, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.