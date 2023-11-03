США выделили пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов

"Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также выделено 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Речь идет о пятидесятом транше оборудования администрации Джо Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Что вошло в пакет помощи

Дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;

Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

Снаряжение для холодной погоды;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Также Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.

В Пентагоне уточнили, что этот пакет использует 300 миллионов долларов USAI, предоставленных в соответствии с постоянной резолюцией, которую недавно принял Конгресс, и исчерпывает средства, оставшиеся от USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины.

Помощь Украине предотвращает больший конфликт

Соединенные Штаты привержены сотрудничеству примерно с 50 союзниками и партнерами, которые предоставляют Украине возможности, необходимые ей для защиты сейчас и сдерживания российской агрессии в будущем.

"Помощь в обеспечении безопасности Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - написали в Пентагоне.

Помощь от США

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

Потом новый спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.

Вчера сообщалось, что Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.