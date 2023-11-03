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США выделили пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов

Фото: Ллойд Остин (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 3 ноября, выделили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

"Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также выделено 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Речь идет о пятидесятом транше оборудования администрации Джо Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Что вошло в пакет помощи

  • Дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм; 
  • Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
  • Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам; 
  • Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
  • Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования; 
  • Снаряжение для холодной погоды;
  • Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Также Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.

В Пентагоне уточнили, что этот пакет использует 300 миллионов долларов USAI, предоставленных в соответствии с постоянной резолюцией, которую недавно принял Конгресс, и исчерпывает средства, оставшиеся от USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины.

Помощь Украине предотвращает больший конфликт

Соединенные Штаты привержены сотрудничеству примерно с 50 союзниками и партнерами, которые предоставляют Украине возможности, необходимые ей для защиты сейчас и сдерживания российской агрессии в будущем.

"Помощь в обеспечении безопасности Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - написали в Пентагоне.

Помощь от США

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

Потом новый спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.

Вчера сообщалось, что Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.

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