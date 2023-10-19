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ЗМІ дізналися, коли Байден запросить у Конгресу 100 млрд доларів для України та Ізраїлю

Вашингтон, Четвер 19 жовтня 2023 22:13
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ЗМІ дізналися, коли Байден запросить у Конгресу 100 млрд доларів для України та Ізраїлю Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, ймовірно, запросить у Конгресу 100 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю вже 20 жовтня за американським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За інформацією видання, Байден надішле запит до Конгресу щодо оборонної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль з безпеки на кордоні США з Мексикою "наступного дня" після своєї спеціальної промови щодо ситуації навколо Ізраїлю та України.

При цьому промова Байдена відбудеться сьогодні, 19 жовтня, о 20:00 за місцевим часом (20 жовтня, 3:00 за київським часом).

Як уточнюють журналісти, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа лідерам у Сенаті, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

Вони пояснили свою позицію тим, що спільний пакет допомоги двом країнам може створити політичні ускладнення для підтримки Ізраїлю.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg повідомило, що Байден звернутися до Конгресу із запитом, який включає допомогу Україні та Ізраїлю.

Він планує попросити про виділення 100 млрд доларів для підтримки двох країн, які перебувають у стані війни.

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