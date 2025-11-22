США відіграють меншу роль у навчаннях НАТО, спрямованих проти російських загроз

Таким чином він прокоментував військові навчання, які наразі проходять біля узбережжя Італії. Там союзники США проводять навчання, що імітують можливі конфлікти з Росією.

Військові навчання "Удар Нептуна" об’єднують США та дев’ять їхніх союзників, включаючи Велику Британію, Грецію, Польщу та Туреччину, які відпрацьовують удари на великій відстані по східному фланзі НАТО, вражаючи навчальні полігони поблизу Росії.

За даними Організації Об'єднаних Націй, метою навчань є захист критично важливих водних шляхів, таких як Середземне море, яке з'єднує Європу з Африкою та Близьким Сходом і перевозить близько 30% світового нафтового трафіку.

"Наша головна мета - запобігти цьому конфлікту" - сказав Гринкевич, маючи на увазі ймовірне зіткнення з РФ.

Видання пише, що хоча США брали участь у попередніх військових навчаннях, цьогорічна їхня присутність була меншою, оскільки адміністрація Трампа тисне на союзні країни, щоб вони вкладали більше в європейську оборону. Повертаючись до свого першого терміну, президент США Дональд Трамп неодноразово закликав членів НАТО збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 5% від відповідного ВВП.