США играют меньшую роль в учениях НАТО, направленных против российских угроз

США сократили военное присутствие на восточном фланге НАТО в Европе, что демонстрирует политику администрации американского лидера Дональда Трампа.
Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS news.
Таким образом он прокомментировал военные учения, которые сейчас проходят у побережья Италии. Там союзники США проводят учения, имитирующие возможные конфликты с Россией.
Военные учения "Удар Нептуна" объединяют США и девять их союзников, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию, которые отрабатывают удары на большом расстоянии по восточному флангу НАТО, поражая учебные полигоны вблизи России.
По данным Организации Объединенных Наций, целью учений является защита критически важных водных путей, таких как Средиземное море, которое соединяет Европу с Африкой и Ближним Востоком и перевозит около 30% мирового нефтяного трафика.
"Наша главная цель - предотвратить этот конфликт" - сказал Гринкевич, имея в виду вероятное столкновение с РФ.
Издание пишет, что хотя США участвовали в предыдущих военных учениях, нынешнее их присутствие было меньше, поскольку администрация Трампа давит на союзные страны, чтобы они вкладывали больше в европейскую оборону. Возвращаясь к своему первому сроку, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал членов НАТО увеличить свои расходы на оборону как минимум до 5% от соответствующего ВВП.
Отметим, недавно в Конгрессе США подтвердили, что в Министерстве войны действительно заговорили о сокращении американских войск в странах Балтии. Однако конгрессмен раскритиковал эту идею и добавил, что это плохой сигнал для союзников, поскольку это именно то, чего ожидает РФ. Поэтому Конгресс будет противодействовать этому.
Незадолго до этого США начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе. В рамках этого сокращения должны были отозвать из Румынии 800 американских военных, также контингент должен был уменьшиться в Болгарии, Словакии и Венгрии.
В начале 2025 года президент США Дональд Трамп обещал сократить американский военный контингент в Европе на 20%.