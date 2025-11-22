США играют меньшую роль в учениях НАТО, направленных против российских угроз

Таким образом он прокомментировал военные учения, которые сейчас проходят у побережья Италии. Там союзники США проводят учения, имитирующие возможные конфликты с Россией.

Военные учения "Удар Нептуна" объединяют США и девять их союзников, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию, которые отрабатывают удары на большом расстоянии по восточному флангу НАТО, поражая учебные полигоны вблизи России.

По данным Организации Объединенных Наций, целью учений является защита критически важных водных путей, таких как Средиземное море, которое соединяет Европу с Африкой и Ближним Востоком и перевозит около 30% мирового нефтяного трафика.

"Наша главная цель - предотвратить этот конфликт" - сказал Гринкевич, имея в виду вероятное столкновение с РФ.

Издание пишет, что хотя США участвовали в предыдущих военных учениях, нынешнее их присутствие было меньше, поскольку администрация Трампа давит на союзные страны, чтобы они вкладывали больше в европейскую оборону. Возвращаясь к своему первому сроку, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал членов НАТО увеличить свои расходы на оборону как минимум до 5% от соответствующего ВВП.