В США відбулись дебати між кандидатами у віцепрезиденти, але про Україну не говорили

У Сполучених Штатах Америки (США) пройшли дебати між кандидатами у віцепрезиденти Тімом Волзом (Демократична партія) та Джей Ді Венсом (Республіканська партія). Серед тем була ситуація на Близькому сході, економіка в країні, але не Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як пише BBC, це були "відносно цивілізовані" 90 хвилин дискусії про:

міграцію;

економіку;

аборти;

ситуацію на Близькому Сході.

Чимало уваги кандидати у віцепрезиденти приділили імміграції. Венс неодноразово повертався до цього питання, яке вважається слабким місцем демократів. Зрештою, його мікрофон був вимкнений після того, як він почав перекрикувати модераторів під час перевірки фактів.

Загалом перше питання під час дебатів було щодо ескалації на Близькому Сході, але найбільш "гаряче" стосувалось права на аборти. Венс відзначив, що, на його думку, кожен штат повинен самостійно приймати рішення. Волз, своєю чергою, наполягав на відновленні федерального права на аборт.

Зокрема цієї ночі кандидати у віцепрезиденти коментували свої суперечливі заяви, які вони робили в минулому. Наприклад, Венс визнав, що помилявся, коли порівнював кандидата в президенти США Дональда Трампа з Гітлером.

Вибори в США

Цього листопада в Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори. Основними кандидатами на президентське крісло залишаються колишній президент Дональд Трамп та чинний віцепрезидент Камала Гарріс.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав США, де зустрівся з Трампом і презентував йому план для перемоги України. Переговори тривали приблизно годину. Після зустрічі республіканець висловив бажання досягти "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.

Детальніше про візит Зеленського до США можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.