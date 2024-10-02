В США состоялись дебаты между кандидатами в вице-президенты, но об Украине не говорили

В Соединенных Штатах Америки (США) прошли дебаты между кандидатами в вице-президенты Тимом Уолзом (Демократическая партия) и Джей Ди Вэнсом (Республиканская партия). Среди тем была ситуация на Ближнем востоке, экономика в стране, но не Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как пишет BBC, это были «относительно цивилизованные» 90 минут дискуссии о:

миграции;

экономике;

аборты;

ситуации на Ближнем Востоке.

Немало внимания кандидаты в вице-президенты уделили иммиграции. Вэнс неоднократно возвращался к этому вопросу, который считается слабым местом демократов. В конце концов, его микрофон был выключен после того, как он начал перекрикивать модераторов во время проверки фактов.

В целом первый вопрос во время дебатов был об эскалации на Ближнем Востоке, но наиболее "горячий" касался права на аборты. Вэнс отметил, что, по его мнению, каждый штат должен самостоятельно принимать решения. Уолз, в свою очередь, настаивал на восстановлении федерального права на аборт.

В частности этой ночью кандидаты в вице-президенты комментировали свои противоречивые заявления, которые они делали в прошлом. Например, Вэнс признал, что ошибался, когда сравнивал кандидата в президенты США Дональда Трампа с Гитлером.

Выборы в США

В ноябре этого года в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы. Основными кандидатами на президентское кресло остаются бывший президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где встретился с Трампом и представил ему план для победы Украины. Переговоры продолжались около часа. После встречи республиканец выразил желание достичь "справедливого соглашения для всех" в контексте войны России против Украины.

Подробнее о визите Зеленского в США можно узнать в материале РБК-Украина.