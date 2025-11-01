У США вибухнув найбільший нафтозавод Нью-Мексико: є постраждалі

У місті Артезія, штат Нью-Мексико (США), у п’ятницю, 31 жовтня, стався потужний вибух на нафтопереробному заводі HF Sinclair Navajo Refinery. Над підприємством здійнялася щільна хмара диму, яка накрила частину міста, перш ніж рятувальники змогли повністю загасити пожежу.

За словами командира поліції Артезії Піта Кіньонеса, загиблих немає, проте кілька людей отримали поранення. Кількість постраждалих уточнюється.

Менеджер з надзвичайних ситуацій округу Едді Дженніфер Армендаріс повідомила, що для евакуації поранених була підготовлена зона для посадки медичного гелікоптера.

До середини дня дим розсіявся, а рух на дорогах, перекритих поблизу заводу, відновили. Представники компанії HF Sinclair поки що не надали офіційних коментарів щодо причин вибуху.

Департамент охорони довкілля штату Нью-Мексико направив до Артезії спеціальну групу для оцінки наслідків інциденту та моніторингу якості повітря.

Що відомо про НПЗ HF Sinclair Navajo Refinery

Нафтопереробний завод HF Sinclair Navajo Refinery є найбільшим у Нью-Мексико. Він розташований поблизу міста Artesia, штат Нью-Мексико, США, і працює у зв'язку з іншим комплексом компанії HF Sinclair поблизу Lovington (приблизно 105 км від Артезії).

Підприємство обробляє нафту з родовищ Перміанського басейну - одного з найактивніших у світі - і забезпечує паливом південно-західні регіони США.

Відомо, що завод обробляє як "солодку" (sweet), так і "кислу" (sour) нафту, зокрема нафту з нафтового басейну Permian Basin. Його проєктна потужність становить до 100 тисяч барелів нафти на добу.

Компанія HF Sinclair, штаб-квартира якої розташована в Далласі (штат Техас), також володіє нафтопереробними заводами в Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу, штаті Вашингтон та Юті.