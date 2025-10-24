ua en ru
Ще один великий НПЗ Росії частково зупинився після атаки дронів, - Reuters

Росія, П'ятниця 24 жовтня 2025 22:14
UA EN RU
Ще один великий НПЗ Росії частково зупинився після атаки дронів, - Reuters Фото: переробну установку НПЗ зупинили після пожежі внаслідок атаки дронів (росЗМІ)
Автор: Валерій Ульяненко

Рязанський НПЗ зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українських дронів. Він є четвертим за величиною нафтопереробним заводом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела агентства у галузі розповіли, що переробна установка CDU-4 вчора, 23 жовтня, була терміново зупинена після того, як загорілася після атаки дронів.

Її потужність становить 80 000 барелів на день - це близько чверті загальної потужності заводу.

Нафтова компанія "Роснефть", яка володіє нафтопереробним заводом, на запит про коментар не відповіла. Джерела агентства повідомили, що НПЗ все ще переробляє нафту, але в менших обсягах.

Одне з джерел повідомило, що також були зупинені деякі сусідні установки, зокрема реформер, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг.

Минулого року Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 млн тонн нафти. Він виробив 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,2 млн тонн мазуту.

Атаки на Рязанський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на четвер, 23 жовтня, внаслідок атаки безпілотників на території одного з підприємств виникла пожежа. Місцеві жителі повідомили, що пожежа сталася саме на Рязанському НПЗ.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російському нафтопереробному заводу. Згідно з його даними, зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на території підприємства.

Зазначимо, Рязанський НПЗ не вперше зазнає атак дронів. Востаннє українські безпілотники атакували завод у ніч проти 5 вересня - тоді було суттєво пошкоджено інфраструктуру заводу.

