Ще один великий НПЗ Росії частково зупинився після атаки дронів, - Reuters

Рязанський НПЗ зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українських дронів. Він є четвертим за величиною нафтопереробним заводом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела агентства у галузі розповіли, що переробна установка CDU-4 вчора, 23 жовтня, була терміново зупинена після того, як загорілася після атаки дронів.

Її потужність становить 80 000 барелів на день - це близько чверті загальної потужності заводу.

Нафтова компанія "Роснефть", яка володіє нафтопереробним заводом, на запит про коментар не відповіла. Джерела агентства повідомили, що НПЗ все ще переробляє нафту, але в менших обсягах.

Одне з джерел повідомило, що також були зупинені деякі сусідні установки, зокрема реформер, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг.

Минулого року Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 млн тонн нафти. Він виробив 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,2 млн тонн мазуту.