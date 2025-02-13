США вестимуть мирні переговори як з Путіним, так і з Зеленським, - Гегсет

На запитання журналіста, чи може Гегсет гарантувати, що Україні не буде нав'язано жодної угоди, він відповів, що це не його рішення. Глава Пентагону зауважив, що переговори вестиме американський президент Дональд Трамп.

Водночас він зауважив, що президент вже розмовляв і з Путіним, і з Зеленським.

"Будь-які переговори... будуть вестися з обома", - сказав він.