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США не верят, что на борту затонувшей "Москвы" было ядерное оружие

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 19:37
США не верят, что на борту затонувшей "Москвы" было ядерное оружие Фото: ракетный крейсер "Москва" утонул (George Chernilevsky / Wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не верят в то, что на затопленном крейсере "Москва" было расположено ядерное оружие. Об этом заявили высокопоставленные американские чиновники, которые знакомы с разведкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно последним данным разведки, Россия не располагала ядерным оружием на крейсере "Москва". США следят за перемещением ядерного оружия в страны оккупанта.

В то же время "Москва" была крейсером ПВО, в связи с чем расположение ядерного оружия на нем было бы непривычным.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что корабль "Москва" утонул.

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