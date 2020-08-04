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В США вертолет с четырьмя людьми на борту рухнул в реку

Ноксвилл , Вторник 04 августа 2020 06:42
В США вертолет с четырьмя людьми на борту рухнул в реку
Фото: поиски людей (twitter.com/Knoxville_PD)
Автор: Инна Собора

Одного человека до сих пор ищут

В городе Ноксвилл (штат Тенннесси) вертолет Eurocopter EC-130 рухнул в реку. На борту находились четыре человека.

Об этом пишет WVLT.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Трое из пострадавших смогли всплыть, и были подобраны оказавшейся поблизости понтонной лодкой. Поиски четвертого пассажира продолжаются.

На месте происшествия работают поисковые отряды, они прочесывают район на лодке и по воздуху.

Ранее в Индонезии на острове Ява разбился военный вертолет, выполнявший тренировочный полет, погибли четыре человека.

РБК-Украина писало, что на немецком острове Узедом сегодня, 2 августа, разбился легкомоторный самолет Pilatus PC 2

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