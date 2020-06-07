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В Индонезии разбился военный вертолет, погибли 4 человека, 5 получили ранения

Новости » В мире     07.06.2020 - 06:20
В Индонезии разбился военный вертолет, погибли 4 человека, 5 получили ранения
Фото: разбившийся вертолет (facebook.com/UA.KyivPolice)

Вертолет в воздухе потерял устойчивость и задымился

В Индонезии на острове Ява разбился военный вертолет, выполнявший тренировочный полет. В результате аварии погибли четверо военных, пять человек получили ранения.

Об этом сообщает Синьхуа.

Все пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу.

Официальный представитель индонезийской армии бригадный генерал Нефра Фирдаус заявил, что катастрофа произошла в момент, когда вертолет M-17 выполнял тренировочный полет в районе Кендал. При падении на землю вертолет загорелся.

По словам очевидцев, вертолет при полете потерял устойчивость и прямо перед падением задымился, после чего взорвался. Перед самым падением трое членов экипажа успели спрыгнуть в пруд.

Официальный военный представитель отметил: осмотр перед тренировочным полетом показал, что летательный аппарат находился в хорошем состоянии.

Для выяснения причин катастрофы начато расследование.

Напомним, 26 мая российский военный вертолет Ми-8 ВКС совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке погибли четыре человека.

Ранее три человека погибли в результате жесткой посадки российского военно-транспортного вертолета Ми-8 в Подмосковье.

В Крыму военный вертолет в тремя людьми на борту совершил жесткую посадку.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины вертолетИндонезия
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