В Германии разбился легкий самолет, есть погибший и пострадавший

Фото: самолет Pilatus PC 2 (flickr.com Maximilian Hartmann)

Самолет разбился на территории аэропорта

На немецком острове Узедом сегодня, 2 августа, разбился легкомоторный самолет Pilatus PC 2. Авария произошла на территории аэропорта Герингсдорф.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным полиции, самолет упал с высоты 40 метров. В результате аварии погиб пилот, еще один мужчина, находящийся в самолете, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Криминальная полиция и Федеральное бюро расследований авиационных происшествий в Брауншвейге уже начали устанавливать причины падения самолета.

Напомним, недавно в Германии небольшой самолет влетел в жилой дом, в результате чего погибли три человека; среди погибших жительница дома.

Также РБК-Украина писало, что в небе над Аляской столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12; в результате аварии погибли 7 человек.

Кроме того, туристический самолет разбился в швейцарских Альпах; жертвами катастрофы стали граждане двух стран.