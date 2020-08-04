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У США вертоліт з чотирма людьми на борту впав в річку

Ноксвілл, Вівторок 04 серпня 2020 06:42
У США вертоліт з чотирма людьми на борту впав в річку
Фото: пошуки людей (twitter.com/Knoxville_PD)
Автор: Инна Собора

Одну людину досі шукають

У місті Ноксвілл (штат Тенннессі) вертоліт Eurocopter EC-130 звалився в річку. На борту знаходилися чотири людини.

Про це пише WVLT.

Інцидент стався в понеділок увечері. Троє з постраждалих змогли спливти, і були підібрані опинилася поблизу понтонній човном. Пошуки четвертого пасажира тривають.

На місці події працюють пошукові загони, вони прочісують район на човні і по повітрю.

Раніше в Індонезії на острові Ява розбився військовий вертоліт, що виконував тренувальний політ, загинули чотири людини.

РБК-Україна писало, що на німецькому острові Узедом сьогодні, 2 серпня, розбився легкомоторний літак Pilatus PC 2

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