США вернули своего посла в Россию

Соединенные Штаты Америки (США) согласно договоренностям саммита в Женеве вернули своего посла в Российскую Федерацию. Посол Джон Салливан сегодня прибыл в Москву.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России", - отметил Салливан.
По его словам, он сосредоточится на установлении стабильных и предсказуемых отношений между США и Россией.
"Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог", - добавил Салливан.
Отметим, стороны отзывали послов после того, как в одном из интервью президент США Джо Байден назвал "киллером" президента России Владимира Путина.
Напомним, на саммите в Женеве президенты России и США договорились о том, что страны возвращают своих послов в Москву и Вашингтон. Кроме того, стороны усилят диалог на дипломатическом уровне.