UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США вернули своего посла в Россию

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки (США) согласно договоренностям саммита в Женеве вернули своего посла в Российскую Федерацию. Посол Джон Салливан сегодня прибыл в Москву.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России", - отметил Салливан.

По его словам, он сосредоточится на установлении стабильных и предсказуемых отношений между США и Россией.

"Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог", - добавил Салливан.

Отметим, стороны отзывали послов после того, как в одном из интервью президент США Джо Байден назвал "киллером" президента России Владимира Путина.

Напомним, на саммите в Женеве президенты России и США договорились о том, что страны возвращают своих послов в Москву и Вашингтон. Кроме того, стороны усилят диалог на дипломатическом уровне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкипосол