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США повернули свого посла до Росії

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки (США) згідно з домовленостями саміту в Женеві повернули свого посла до Російської Федерації. Посол Джон Салліван сьогодні прибув до Москви.

Про це пише "Інтерфакс".

"Я радий повернутися до Москви, щоб продовжити роботу з досвідченою і надійною командою дипмісії США для просування зовнішньополітичних інтересів США в Росії", - зазначив Салліван.

За його словами, він зосередиться на встановленні стабільних і передбачуваних відносин між США та Росією.

"Ми повинні співпрацювати там, де це відповідає нашим взаємним інтересам, а де у нас є розбіжності - і у нас є істотні розбіжності - важливо вести відкритий і відвертий діалог", - додав Салліван.

Відзначимо, сторони відкликали послів після того, як в одному з інтерв'ю президент США Джо Байден назвав "кілером" президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, на саміті в Женеві президенти Росії і США домовилися про те, що країни повертають своїх послів в Москву і Вашингтон. Крім того, сторони посилять діалог на дипломатичному рівні.

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