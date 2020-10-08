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США и Великобритания осудили объявление в розыск Тихановской

Беларусь, Четверг 08 октября 2020 22:54
США и Великобритания осудили объявление в розыск Тихановской
Фото: Светлана Тихановская (flickr.com/presseservice_rathenow)
Автор: Роман Тверденко

Власти США и Великобритании осудили объявление в розыск белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Она находится в розыске в Беларуси и России.

Об этом заявили секретарь Великобритании по иностранным делам Доминик Рааб и глава комитета Конгресса США по иностранным делам Элиот Энгел.

Рааб заявил, что факт розыска Тихановской говорит о попытках "подавить законное инакомыслие".

Энгел заявил, что объявление в розыск белорусской оппозицинерки свидетельствует о том, насколько "авторитарные правители Александр Лукашенко и Владимир Путин боятся силы демократии". Он также отметил, что США, вместе с Канадой и Евросоюзом будут и дальше поддерживать стремление белорусского народа строить свое будущее и требовать от России уважения суверенитета Беларуси.

Ранее сегодня МВД России объяснило объявление Тихановской в розыск. Там отметили, что против политика нет уголовных дел в РФ, а объявление в розыск связано с договорами между странами СНГ.

Вчера сама Тихановская заявила, что не знает об уголовных делах против нее в Беларуси или России.

Напомним, в среду стало известно, что Россия объявила Тихановскую в розыск за нарушение статьи уголовного кодекса.

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