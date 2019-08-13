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США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнерству, - Болтон

Новости » В мире    13.08.2019 - 17:10
США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнерству, - Болтон
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США подержат выход Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высоко оценил переговоры, которые он провел в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Болтона.

Сообщается, что Болтон с Джонсоном обсудили вопросы торговли и безопасности, а также возможность углубления двусторонних отношений после того, как Великобритания покинет Евросоюз.

"США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнерству", - написал помощник президента во вторник в Twitter.

Также в понедельник канцелярия британского премьера сообщила, что Джонсон обсудил с Болтоном двусторонние торговые отношения, вопросы Brexit и безопасности.

Отмечается, что в понедельник Болтон сообщил, что встретился с советником Джонсона по национальной безопасности Марком Седвиллом и главным советником британского премьера по стратегическим вопросам Эдвардом Листером. В тот же день Болтон заявил, что США подержат сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit, если британское правительство на него решится.

Напомним, в Великобританию в воскресенье, 11 августа, прибыл с двухдневным визитом Болтон, который намерен призвать британские власти ужесточить позицию в отношении Ирана и китайской телекоммуникационной компании Huawei. Болтон призовет Великобританию более тесно координировать политику по Ирану с политикой Вашингтона. Важное место на переговорах Болтона в понедельник и вторник будет занимать Brexit.

Как сообщало РБК-Украина, Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

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