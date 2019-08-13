США та Великобританія знаходяться на шляху до безпрецедентного партнерства, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США підтримають вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди про умови Brexit

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон високо оцінив переговори, які він провів у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.

Повідомляється, що Болтон з Джонсоном обговорили питання торгівлі і безпеки, а також можливість поглиблення двосторонніх відносин після того, як Великобританія покине Євросоюз.

"США та Великобританія знаходяться на шляху до безпрецедентного партнерства", - написав помічник президента у вівторок у Twitter.

Також у понеділок канцелярія британського прем'єра повідомила, що Джонсон обговорив з Болтоном двосторонні торговельні відносини, питання Brexit і безпеки.

Зазначається, що у понеділок Болтон повідомив, що зустрівся з радником Джонсона з національної безпеки Марком Седвиллом і головним радником британського прем'єра щодо стратегічних питань Едвардом Листером. У той же день Болтон заявив, що США підтримають сценарій виходу Великобританії з Євросоюзу без угоди про умови Brexit, якщо британський уряд на нього зважиться.

Нагадаємо, у Великобританії в неділю, 11 серпня, прибув з дводенним візитом Болтон, який має намір закликати британські влади посилити позицію щодо Ірану і китайської телекомунікаційної компанії Huawei. Болтон закличе Великобританії більш тісно координувати політику щодо Ірану з політикою Вашингтона. Важливе місце на переговорах Болтона у понеділок і вівторок займатиме Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, Великобританія вирішила приєднатися до військово-морської місії США щодо забезпечення безпеки судноплавства у Перській затоці.