Британия присоединиться к миссии США в Персидском заливе

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США инициировали создание морской коалиции для защиты торговых судов, проходящих через Ормузский пролив

Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии Соединенных Штатов Америки по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, США инициировали создание морской коалиции для защиты торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, после того, как Иран захватил британский нефтяной танкер.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон намерен защитить судоходство от угроз со стороны Ирана.

"Чрезвычайно важно обеспечить свободу для всех международных морских перевозок через Ормузский пролив, учитывая возросшую угрозу", - заявил Уоллес.

Напомним, 19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, который шел под британским флагом. На борту судна находились 23 человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки попросили Германию присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран предостерег Британию от создания европейской миссии для обеспечения безопасного движения кораблей в Персидском заливе, заявив, что создание любой подобной миссии европейскими странами будет считаться "враждебным сигналом" для Тегерана, что лишь "усилит напряжение" в регионе Персидского залива.