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Болтон призовет Британию ужесточить позицию по Ирану и Китаю

Новости » Политика    12.08.2019 - 01:36
Болтон призовет Британию ужесточить позицию по Ирану и Китаю
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Советник президента США прибыл в Лондон с двухдневным визитом

В Великобританию в воскресенье, 11 августа, прибыл с двухдневным визитом советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который намерен призвать британские власти ужесточить позицию в отношении Ирана и китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности ожидается, что Болтон призовет Великобританию более тесно координировать политику по Ирану с политикой Вашингтона.

Также важное место на переговорах Болтона в понедельник и вторник будет занимать Brexit.

Как отмечает агентство, Белый дом пытается укрепить отношения с правительством нового британского премьера Бориса Джонсона после напряженных отношений Трампа с бывшим премьером Терезой Мэй.

Многие дипломаты ожидают, что Лондон будет все больше зависеть от США в преддверии выхода Британии из Евросоюза.

Напомним, Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии Соединенных Штатов Америки по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

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