США, Велика Британія й Австралія хочуть залучити Японію для протидії впливу Китаю

Оборонний пакт AUKUS, сформований трьома країнами в 2021 році, є частиною зусиль трьох країн, спрямованих на протидію зростаючому впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Пекін назвав пакт небезпечним і попередив, що він може спровокувати регіональну гонку озброєнь.

За словами людей, знайомих з ситуацією, у понеділок, 8 березня, міністри оборони країн-членів AUKUS оголосять про початок переговорів, пов'язаних з другою складовою альянсу. Вона передбачає співпрацю за напрямками "підводні можливості" та "гіперзвукова зброя". Однак вони не розглядають можливості розширення першого компоненту, що зосереджений на закупівлі Австралією атомних підводних човнів.

Ця заява буде зроблена напередодні візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди на саміті у Білому домі на історичній тристоронній зустрічі США, Японії та Філіппін у четвер, 11 квітня. В середу США та Японія оголосять про найбільше оновлення свого безпекового альянсу з 1960 року.

Обіцянка розпочати консультації щодо розширення Альянсу є компромісом між союзниками після того, як деякі американські посадовці наполягали на тому, щоб Японія офіційно приєдналася до AUKUS в якості члена Альянсу.

AUKUS було започатковано у 2021 році і тоді точилися розмови про те, що в певний момент до Цільової лінії II приєднаються й інші країни. Будучи критично важливим союзником в Азії для кожного члена Альянсу, Японія була природним кандидатом на союз під назвою Jaukus.

Наприклад, Японія збільшує свої оборонні витрати, інвестуючи більше коштів у розробку гіперзвукових озброєнь. Залучення інших партнерів також допомогло б розподілити витрати на розробку технологій, пише Financial Times.

З'явилися припущення, що Токіо буде запропоновано працювати над Цільовою лінією II, особливо після того, як посол США в Токіо Рам Емануель цього тижня заявив, що Японія "ось-ось стане першим додатковим партнером зі Стовпу II".

Дехто в уряді США приватно привітав його втручання, сподіваючись, що воно додасть імпульсу залученню Японії до AUKUS. Однак його коментарі розбурхали Білий дім, Лондон, Канберру і Токіо, оскільки згоди не було досягнуто.

Видання зазначає, що Австралія та Велика Британія місяцями відмовлялися від ідеї запрошення Японії, частково тому, що вони хочуть зосередитися на усуненні чинних ускладнень у тристоронній співпраці.

Заступник держсекретаря США і прихильник участі Японії в AUKUS Курт Кемпбелл минулого тижня заявив, що США окремо займаються розробкою та спільним виробництвом як із Великою Британією, так і з Австралією, але "те, як ми будемо тристоронньо співпрацювати з часом, є складним завданням".

Велика Британія й Австралія також, як і багато хто у Вашингтоні, занепокоєні тим, що Японії усе ще бракує систем безпеки, необхідних для захисту дуже чутливої інформації. Кемпбелл визнав, що Токіо має ще багато чого зробити, заявивши, що США закликали його вжити заходів.

"Японія зробила деякі з цих кроків, але не всі", - сказав Кемпбелл на заході AUKUS в аналітичному центрі у Вашингтоні CNAS.

Канберра наголошує на необхідності зосередитися на програмі підводних човнів, перш ніж розширювати AUKUS, долучаючи країни до другого компоненту.

"Усі троє досі погоджуються з тим, що пріоритетом є закріплення першого компонента", - сказала людина, знайома з дискусіями між союзниками по AUKUS.

Це питання викликало багато дебатів між союзниками та всередині адміністрації США. В якийсь момент виникла ідея, щоб Джо Байден, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступили зі спільною заявою, яка б мала більший вплив. Однак зрештою, сторони вирішили, що про це мають оголосити міністри оборони.

Заява AUKUS потенційно прокладе шлях для Байдена й Кісіди до включення бажаної згадки про майбутню участь Японії в спільній заяві, яку вони оприлюднять після саміту.

Водночас у Японії також точаться дебати. Хоча Токіо був рішучим прихильником AUKUS, деякі чиновники були обережними і не надто наполягали на включенні Японії, з огляду на розбіжності всередині країн-членів пакту.

В інтерв'ю Financial Times та іншим ЗМІ у п'ятницю, 5 квітня, Кісіда сказав, що офіційного рішення про те, як Японія буде співпрацювати з AUKUS в майбутньому, ухвалено не було.

"Для досягнення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону ми хотіли б продовжити різні зусилля щодо зміцнення нашої співпраці з США, Австралією і Великобританією, які є важливими партнерами в галузі безпеки і оборони", - сказав очільник японського уряду.