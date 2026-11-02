США ведуть збір розвідданих про Росію та Китай, - Трамп

Під час виступу на черговому передвиборному мітингу Трамп розповів, що йому повідомили про те, що Китай та Росія шпигуть за США. У відповідь він сказав цій людині, що американська сторона робить те саме і ще краще.

"Хтось дійсно сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Та й ми за ними теж, не хвилюйтеся". Це жахливо: Китай і Росія - шпигунять за нами, сер. Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить ще краще, тож не турбуйтеся про це", - заявив Трамп.